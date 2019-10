Gefährliche Drohung mit Schusswaffe in Feldkirch

Feldkirch. Ein 43-jähriger, in Feldkirch-Tisis wohnhafter Mann, italienischer Staatsangehöriger, bedrohte am 2.10.2019, gegen 12.10 Uhr einen im selben Haus (Gästehaus) wohnhaften 58-jährigen Mann, österreichischer Staatsbürger, indem er ihm eine Pistole an den Kopf hielt. Der 58-Jährige erstatte daraufhin Anzeige bei der Polizei. Der 43-Jährige wurde kurze Zeit später in seiner Wohnung bzw. Zimmer von Beamten des Einsatzkommandos „Cobra“ festgenommen.

In der Wohnung konnten von der Polizei 17 Schusswaffen und ca. 500 Schuss Munition verschiedener Art sichergestellt werden. Bei den Schusswaffen handelte es sich um legale, illegale und teils verbotene Waffen. Verletzt wurde niemand. Der Mann wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.