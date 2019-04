Große Liebe trauert um Mordopfer

Vorarlberg. Eine Zeitung im Ländle widmete dem Koch David (27) aus Hard und seiner Irina (Name geändert) – Bäckerin und Model – aus Dornbirn sogar eine Doppelseite unter dem Titel Es war Liebe auf den ersten Blick. Er mit verschmitztem Lächeln im Kapuzen-Pulli: „Ich habe diese tolle Frau gesehen und musste meine Chance ergreifen.“ Die 24-Jährige kokett: „Ich habe gehofft, dass er mich ansprechen würde.“

Die Geschichte über die große spontane Liebe – sie wollten demnächst zusammenziehen – erschien im Februar. Jetzt, zwei Monate später, endete alles in einem einzigen Albtraum: Wie berichtet, wurde David B. Freitagabend in einem Wäldchen beim Bahnhof Haselstauden vermutlich von einem Dealer, mit dem er in Streit geriet, vor den Augen seiner 24-jährigen Begleitung erstochen. Vieles spricht dafür, dass die Frau und Zeugin, die seitdem im Schock erstarrt ist, seine Freundin war. Die Polizei kommentiert in dem heiklen Fall nichts. David verblutete auf einer Parkbank. Der Täter – ­gemunkelt wird, dass es sich um einen Albaner handelt – ­konnte flüchten.

