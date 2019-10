Hohenems: Duo wollte mit gestohlenem Flieger in die USA

Fernweh auf vorarlbergerisch, raus aus dem Lä ndle und ab in die große Welt. Hoch hinaus und ziemlich weit weg wollten in der Nacht auf Montag ein 28-Jähriger und sein 15 Jahre alter Begleiter. Das ungleiche Duo wollte am Flugplatz in Hohenems eine Privatmaschine entführen und damit nah Amerika fliegen.

Zunächst hatten sie mit einem auf dem Flugplatz abgestellten Quad die Schiebetür eines Hangars aufgemacht. Bei der zweiten Flugzug-Garage fuhren sie mit dem Quad solange gegen das Rolltor, bis dieses brach.

Im Inneren räumten die „Auswanderer“ zunächst einen Kühlschrank aus, um sich für die Reise über den großen Teich mit ausreichend Proviant einzudecken. Die erbeuteten Lebensmittel deponierten sie in einem Privatflugzug, mit dem sie losfliegen wollten.

Doch weit kamen die beiden Abenteurer nicht. Um 5.30 Uhr in der Früh wurden sie in flagranti von der Polizei erwischt. Wohl zu ihrem Glück, denn einen Pilotenschein hat der 28-Jährige nicht. Der Jüngere der beiden wurde in die JA Feldkirch eingeliefert. Gegen den 15-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor.