In Vorarlberg vermisster Wanderer tot aufgefunden

Ein 72-jähriger Wanderer aus Deutschland ist im Kleinwalsertal tödlich verunglückt. Der Mann war am Donnerstag allein zu einer Tour aufgebrochen und abends nicht zurückgekehrt. Suchaktionen der Bergrettung, Suchflüge per Polizeihubschrauber und Handypeilungen blieben am Donnerstag ohne Erfolg, ehe am Freitag der leblose Körper des 72-Jährigen gefunden wurde.



Der Senior war am Donnerstag gegen 9.00 Uhr von einer Ferienwohnung aus aufgebrochen und wollte nach der Bergfahrt mit der Kanzelwandbahn zur Fiderepasshütte (2.067 Meter) wandern. Die Abstiegsroute habe sich der Wanderer wegen der Möglichkeit von Schneefeldern offen gelassen, hieß es. Als Angehörige den Mann im Laufe des Tages telefonisch nicht erreichen konnten, schlugen sie Alarm.



Wie die Polizei erklärte, hat sich der 72-Jährige bei einem Absturz im Bereich der Alpe Kuhgehren offenbar tödliche Verletzungen zugezogen. Die genauen Umstände des Unglücks waren zunächst nicht bekannt. Der 72-Jährige galt als "recht fit" und war häufiger allein unterwegs.