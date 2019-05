Kaminbrand in betreuter Wohngemeinschaft

Wegen eines stark rauchenden Kaminbrands ist am Dienstagabend in Thüringen (Bez. Bludenz) eine betreute Wohngemeinschaft in Sicherheit gebracht worden. Die Betreuerin bemerkte die starke Rauchentwicklung im Haus und geleitete alle Bewohner ins Freie, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr brachte den Kaminschwelbrand in kürzester Zeit unter Kontrolle.

Nach Angaben der Polizei könnte im Kamin abgelagertes Pech zum Brandausgebrauch geführt haben. Nachdem die Flammen gelöscht worden waren, wurde der Hauskamin vom Rauchfangkehrer gereinigt. Die über Reizhusten klagende Betreuerin wurde im Krankenhaus Bludenz ambulant behandelt.