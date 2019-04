Lkw überrollt Fußgängerin – 78-Jährige tot

Vorarlberg. Am Montag, um etwa 11:05 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem LKW rückwärts auf der Gemeindestraße Mühleweg in Höchst und wollte in die Konsumstraße zurückstoßen. Dabei übersah er eine unmittelbar hinter dem LKW befindliche 78-Jährige, die mit ihrem Hund dort spazieren ging. Die Frau wurde niedergestoßen und in der Folge mit den rechten hinteren Zwillingsrädern überrollt. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.