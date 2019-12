Nach Brand: Mehrparteienhaus unbewohnbar

Nach einem Brand in der Nacht auf Dienstag ist ein Mehrparteienhaus in Feldkirch-Tosters nun unbewohnbar.

Bregenz. Das Feuer dürfte auf einem Balkon im ersten Obergeschoß ausgebrochen sein, durch den starken Föhnwind breiteten sich die Flammen rasch aus, auch der Dachstuhl fing großflächig Feuer. Die 26 Hausbewohner blieben unverletzt, eine Polizeibeamtin wurde durch Funkenflug leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei nahm das Feuer gegen 2.35 Uhr seinen Anfang, die Brandursache ist noch unbekannt. Als die Feuerwehr bei dem Gebäude in der Pfarrer-Weißhaar-Straße eintraf, stand der Dachstuhl in Vollbrand. Einige der Bewohner retteten sich selbst ins Freie, andere wurden von Nachbarn und Polizisten aus dem Haus geleitet. Alle kamen bei Verwandten und Freunden unter. Das Gebäude wurde durch das Feuer bzw. das Löschwasser so stark beschädigt, dass es in nächster Zeit unbewohnbar bleiben wird.

Im Einsatz standen rund 190 Feuerwehrleute aus allen Stadtteilen von Feldkirch sowie aus drei benachbarten Gemeinden. Außerdem an Ort und Stelle waren die Rettung mit zehn Sanitätern sowie zwei Polizei-Streifen.