Unfall-Drama in Vorarlberg: Ein 23-Jähriger kam nach einem Musik-Festival nicht nach Hause – jetzt wurde er tot gefunden.

Vorarlberg. Ein seit 9.11.2019 nach einem Musikfestival in Übersaxen abgängiger 23-jähriger Mann aus Satteins konnte am 12.11.2019, gegen 16.45 Uhr von der Bergrettung im Bachbett "Mühletobel" in der Parzelle Glath in Übersaxen nur noch tot gefunden werden, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Der Mann dürfte nach der Veranstaltung querfeldein in Richtung Satteins gegangen sein. Er geriet in unwegsames Gelände und stürzte offensichtlich über eine ca. 8 Meter hohe Felswand in ein Bachbett. Durch den Absturz zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu. Die Bergrettung barg den Leichnam mittels Seilwinde.