Nach Großfahndung: Bewaffneter in Dornbirn gefasst

Am Montag kam es zu einer Großfahndung der Vorarlberger Polizei: In Dornbirn wurde laut Medienberichten gegen 19 Uhr nach einer bewaffneten Person gefahndet. Zu den Einsatzkräften am Boden war zusätzlich ein Hubschrauber bei der Suche im Einsatz. Es wurden auch Straßenkontrollen vorgenommen.

Die gesuchte Person konnte mittlerweile festgenommen werden. Sie wird von der Polizei einvernommen.

Zu den Hintergründen gibt es vorerst keine weiteren Informationen.