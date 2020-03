Pfefferspray-Einsatz: 36-Jähriger verhaftet

Ein aggressiver 36-jähriger Mann ist am Sonntag auf einem Tankstellenareal in Lustenau von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Bregenz. Eine 42-jährige Frau hielt Polizisten bei ihrer Kontrolle der Tankstelle an und ersuchte die Beamten in Angst vor ihrem Freund um Hilfe. Als der 36-Jährige hinzu kam, verhielt er sich so angriffslustig, dass er unter der Anwendung von Pfefferspray festgenommen wurde. Bei Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt Nach Angaben der Polizei wird der Mann wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Sachbeschädigung und Nötigung bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Darüber hinaus erfolgt gegen den 36-Jährigen und die Frau, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt wohnen, auch eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz.