Pkw-Kollision: 25-Jähriger verletzt

Ein 25-Jähriger wurde bei einem Pkw-Unfall verletzt und ins LKH eingeliefert.

Bregenz. Bei einem Zusammenstoß zweier Pkws auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) bei Braz (Bez. Bludenz) ist am Dienstag ein 25-jähriger Autofahrer aus der Slowakei verletzt worden. Er wurde in das LKH Feldkirch eingeliefert, informierte die Polizei. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Der 25-Jährige war gegen 14.00 Uhr in Richtung Deutschland unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er seitlich mit dem Wagen eines 55-jährigen Niederländers. In weiterer Folge wurde das Auto des 25-Jährigen gegen die Außenleitschiene geschleudert, ehe es auf der Fahrspur in Richtung Tirol zum Stillstand kam. Die S16 war im Unfallbereich bis kurz vor 15.00 Uhr lediglich einspurig befahrbar.