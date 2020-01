Pkw kollidierte frontal mit Lkw: Zwei Verletzte

Nach einer mehrere Stunden dauernden Drogen-Razzia der Polizei in Linz hat es am Donnerstag zahlreiche Anzeigen gegeben, eine Person ist festgenommen worden.

