Ein bislang unbekannter Mann überfiel eine Tankstelle und wird nun gesucht.

Am 12.11.2019, bereits am frühen Abend hielt sich ein bislang unbekannter Mann im Verkaufsraum der Tankstelle auf und konsumierte mehrere Dosen Bier. Gegen 19:50 Uhr ging er vom Bistrobereich hinter die Theke und bedrohte dort die Angestellte mit einem Taschenmesser. Offensichtlich wartete er bis im Verkaufsraum keine anderen Personen mehr waren. Er forderte die Frau auf, die Kassenlade zu öffnen und entnahm selbst daraus eine derzeit noch unbekannte Menge an Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Lustenau.

Täterbeschreibung:

Mann, ca. 50 Jahre alt, mindestens 180 cm groß, graue kurze Haare, markanter Spitzbart, Brillenträger, sprach Vorarlberger Dialekt Bekleidung: dunkle Kapuzenjacke mit Aufschrift „Camp David 63 Blue Ocean“, blaue Jeans, schwarze Wollmütze mit Aufschrift „IN CAR“. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Polizeistreifen und zwei Diensthunden blieben bisher erfolglos. Ein Fahndungsfoto wurde nun veröffentlicht.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Vorarlberg Tel: 059133 80 3333