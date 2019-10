Schwerverletzt: Frau auf Schutzweg niedergefahren

Bregenz. Ein 68-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 21.10.2019 um 06.51 Uhr in Höchst auf der Landstraße (L19) von Gaißau kommend in Richtung Höchst-Ortszentrum. Auf Höhe Landstraße Nr. 8 überquerte eine 64-jährige Fußgängerin den dort befindlichen Schutzweg. Dabei wurde die dunkel gekleidete Frau vom Pkw des 68-jährigen frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit der Rettung ins LKH Bregenz eingeliefert. Der Pkw-Lenker musste ebenfalls mit einem Schock ins Krankenhaus Bregenz eingeliefert werden.