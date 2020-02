Snowboarder stürzte 15 Meter in Waldgebiet ab

Ein 51-jähriger Snowboarder ist am Mittwoch im Skigebiet Silvretta-Montafon über den Pistenrand geraten und etwa 15 Meter in Waldgebiet abgestürzt.

Bregenz. Dabei zog sich der Mann aus Berlin einen Oberschenkelbruch zu, informierte die Polizei. Er wurde vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und ins LKH Feldkirch geflogen.



Der 51-Jährige fuhr gegen 16.00 Uhr die Piste 20d in Richtung der Talstation der Valiserabahn ab. Dabei verkantete er und kam von der schmalen Piste ab. Nach seinem Absturz in das Waldgebiet blieb der 51-Jährige schwer verletzt liegen.