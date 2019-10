Stark alkoholisiert: Gefährdung der körperlichen Sicherheit

Lustenau. Ein stark alkoholisierter 27-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 30.10.2019 ohne im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein, auf der L 203 von Hard kommend in Richtung Lustenau-Zentrum. Im Fahrzeug führte er zwei weitere Personen mit sich. Auf Höhe Km 12,63 kam es angeblich zu einem Achsbruch der vorderen linken Achse, weshalb der Lenker gegen den Randstein einer Verkehrsinsel prallte. Verletzt wurde niemand. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Ein durchgeführter Alko-Test verlief positiv. Der 27-Jährige wird an die Bezirkshauptmannschaft und an die Staatsanwaltschaft wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.