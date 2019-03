Über Senioren hergefallen: Bulldogge in 'U-Haft'

Die Attacke auf die beiden Senioren passierte bereits im vergangenen Oktober in einem eingezäunten Garten in Höchst in Vorarlberg: Dort war ein 79-Jähriger mit Gartenarbeiten beschäftigt, während die Hunde seines Sohnes, der selbst nicht zugegen war, um ihn herumliefen.

Als seine Frau (77) aus dem Haus kam, stolperte die Seniorin. Sofort wurde die am Boden liegende Frau von den beiden Hunden attackiert. Als ihr Mann ihr zu Hilfe eilte, wurde auch er angegriffen und erheblich verletzt.

Daraufhin wurden dem 53-jährigen Sohn beide Tiere auf Weisung des Bürgermeisters als potenziell gefährliche Hunde abgenommen. Eine der beiden Amerikanischen Bulldoggen wurde eingeschläfert, Hündin „Bounty“ indes befindet sich nach wie vor im Tierheim in „Untersuchungshaft“ – bis der Bürgermeister auch in ihrem Fall einen Bescheid erstellt, ob der Hund „beschlagnahmt“ wird und wie mit dem Vierbeiner zu verfahren sei.

Der Besitzer hat im Vorfeld bereits durchklingen lassen, weiter intensiv darum zu kämpfen, dass „Bounty“ wieder zu ihm nach Hause kommt.