Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Bregenz

Bregenz. Eine 53-jährige Fußgängerin überquerte am 2.10.2019 um 19.25 Uhr auf der Bahnhofstraße den Schutzweg, welcher von der BH Bregenz kommend in Richtung Bahnhof führt. Dabei wurde die Frau von einem stark alkoholisierten 47-jährigen Pkw-Lenker gestreift und zu Boden gestoßen. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Lenker flüchtete in Richtung Hard, die Frau konnte sich jedoch das Kennzeichen notieren. Der 47-Jährige konnte kurz darauf von der Sicherheitswache Bregenz angehalten werden. Ein Alko-Test verlief positiv. Der 47-Jährige wird angezeigt.