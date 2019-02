Ein eigentlich schöner Skitag in Vorarlberg endete für einen Deutschen und dessen Sohn am Samstagnachmittag in einem tragischen Unfall. Am Parkplatz des Skigebiets Ilfen übersah der 42-Jährige beim vorwärts Ausparken seinen direkt davorstehenden Sohn. Er fuhr den 6-Jährigen an, dieser stürzte und wurde vom rechten Vorderreifen auch noch auf Beckenhöhe überrollt.

Bub mitgeschleift

Doch damit nahm das Drama noch kein Ende. Mit seiner Kleidung blieb der Bub hängen und wurde noch zwei bis drei Meter mitgeschleift, ehe anwesende Zeugen durch lautes Schreien und Gestikulieren den Vater hinterm Steuer aufmerksam machten.



Der Bub wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit einem Hubschrauver in ein Spital ins bayrische Kempten geflogen.