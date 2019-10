Bregenz. Eine nicht gelöschte Kerze hat Mittwochfrüh den Wohnungsbrand in Bregenz verursacht. Ein Sofa fing Feuer, woraufhin sich starker Rauch entwickelte, berichtete die Polizei. So wurde der gesamte Wohnblock, in dem etwa 60 Personen wohnhaft sind, evakuiert. Der 48-jährige Bewohner der Unterkunft, in der das Feuer seinen Anfang nahm, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 7.00 Uhr verständigt. Als sie beim Wohnblock der Achsiedlung ankamen, befand sich bereits eine größere Personengruppe vor dem Gebäude. Die noch in ihren Wohnungen verbliebenen Personen wurden von der Polizei ins Freie gebracht. Außer dem 48-Jährigen wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr brachte den Brand in der im ersten Stock gelegenen Wohnung rasch unter Kontrolle. Bereits um 8.00 Uhr durften die Bewohner in das Gebäude zurückkehren.