Zwei Männer wollten 22-Jährige in Vorarlberg entführen

Am späten Samstagabend spazierte eine junge Frau die Albert-Loacker-Straße im Vorarlberger Wolfurt entlang. Plötzlich blieb ein Auto neben ihr stehen. Der Lenker ließ das Fenster herab und fragte die 22-Jährige: "Was geht?". Noch ehe sie reagieren konnte, öffnete sich plötzlich die hintere Fahrertür. Ein weiterer Mann sprang aus dem Wagen und versuchte die junge Frau in silbernen Audi mit glänzendem Lack zu zerren.

Diese wehrte sich aber mit aller Kraft und die Männer sahen ein, dass dieser Entführungsversuch ins Leere führt. Die beiden flüchteten dann sofort in Richtung Süd-West. Nach diesem Schock-Moment verständigte sie sofort die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete. Diese ergab vorerst aber nichts. Nun erhoffen sich die Ermittler hilfreiche Hinweise aus der Bevölkerung.

Beschreibungen

Der Fahrzeuglenker ist ca. 25-32 Jahre alt, trägt Bart und hat eine tiefe Stimme mit ausländischem Akzent. Er ist von dünnerer Statur, hat aber eine breitere Nase und trug eine schwarze Kapuzenjacke mit dunkler Schildkappe. Zudem hatte er eine silberne Armbanduhr.

Der Mitfahrer ist ein dunkler Hauttyp mit auffallend dunkel behaarten Unterarmen. hatte eine ausgewaschene Jeans mit hellen Flecken, eine auffallend große, silberne Gürtelschnalle und dunkle Skaterschuhe mit weißen Schuhbändern an. Zudem trug er ein schwarzes T-Shirt mit V-Ausschnitt.

Bei dem silbernen Audi handelt es sich um ein längeres Auto - eventuell ein Kombi, Fließheck, getönte Scheiben ab der B-Säule. Außerdem hat des Fahrzeug LED-Scheinwerfer.

Bitte melden

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wolfurt in Verbindung zu setzen. Polizeiinspektion Wolfurt, Tel. +43 (0) 59 133 8137