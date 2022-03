Abschied von Mordopfer Janine (30)

Ein Duo soll die 30-Jährige getötet haben. Das Mordopfer wird heute beerdigt.

Vbg. In der Pfarrkirche Hatlerdorf nehmen heute die vielen Freunde und vor allem die völlig geschockte Familie Abschied von Janine G. Die bildhübsche und lebensfrohe 30-Jährige wurde am 3. März Opfer eines abscheulichen Verbrechens: Wie berichtet, wurde der Leichnam der jungen Frau vom Grundstückseigentümer in einem Entwässerungsgraben des Lustenauer Rieds entdeckt. Schnell war den Ermittlern klar, dass das Opfer dort nicht gestorben, sondern nur abgelegt worden war.

Die Spur führte in die Wohnung eines 19-Jährigen in Lustenau, wo Janine die letzen Stunden ihres Lebens mit dem Mieter und einem weiteren 25-Jährigen verbracht hatte. Die beiden aus ihrem erweiterten Bekanntenkreis stehen in dringendem Verdacht, die Zahnarztassistentin erschlagen und erwürgt zu haben.

Die Überwachungskamera einer Tankstelle hatte das Auto der beiden in der Nähe des Fundortes von Janine gefilmt, wo sich die drei noch mit Getränken eingedeckt haben – über das Kennzeichen wurden die Verdächtigen ausgeforscht. Der von der Polizei lancierte angebliche Drogenhintergrund des Trios wird zumindest beim Mordopfer (auch auf ihren vielen Internet-Profilen) nirgendwo bestätigt. Das Motiv dürfte eher in einem eskalierten Annäherungsversuch zu suchen sein.