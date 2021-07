Mann saß ohne Führerschein am Steuer und löste Suchaktion aus

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag nach einem Unfall auf der Rheintalautobahn (A14) zu Fuß über die Fahrbahn geflüchtet. Weit kam er nicht: er blieb verletzt in der Böschung liegen. Der Mann, der keinen Führerschein hat, wurde ins LKH Feldkirch eingeliefert. Ein Alko-Test verlief laut Polizeiangaben positiv. Zunächst gab der Mann an, nicht der Lenker gewesen zu sein, was eine Suchaktion auslöste. Die Rheintalautobahn war darum eine Stunde gesperrt.

Zu dem Unfall kam es gegen 3.40 Uhr auf der Fahrbahn Richtung Tirol. Während eines Überholmanövers kam der alkoholisierte Mann zu weit nach links und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Mittelleitschiene. Der Wagen schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam nach 50 Metern zum Stillstand. Der Autofahrer floh in der Folge quer über die Fahrbahn in die Böschung. Weil der Verletzte erklärte, er sei nicht selbst gefahren, sperrte die Polizei die Rheintalautobahn in beiden Richtungen und suchte das Gebiet mit einer Wärmebildkamera nach weiteren Personen ab, was aber ohne Ergebnis blieb. Zudem bestätigte ein Zeuge, dass der Lenker allein im Auto saß.