Janine wegen Schulden ermordet

Langsam kommt Licht in den Fall um eine 30-Jährige, deren Leiche in einem Entwässerungsgraben gefunden wurde.

Zwei Männer aus dem Freundeskreis der lebensfrohen Zahnarztassistentin sitzen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes in U-Haft.



Wie berichtet, führte die Spur bei den Ermittlungen in die Unterkunft eines 19-Jährigen in Lustenau, der aus einer wohlhabenden Familie stammen soll und der wegen seiner Drogenprobleme von zu Hause ausgezogen war.



