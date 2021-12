Mord-Alarm: 35-jährige Frau erstochen

Die Frau wurde ins Krankenhaus Feldkirch eingeliefert und notoperiert – sie erlag ihren schweren Verletzungen.

Vorarlberg. Am Donnerstag um 10.40 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hohenems davon verständigt, dass sich vor einem Mehrparteienhaus in der Rudolf von Ems-Straße eine verletzte Frau befinden würde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte eine schwerstverletzte 35-jährige Frau vor dem Haus angetroffen werden, welche mehrere Schnitt- und Stichverletzungen aufwies. Die Frau wurde ins Krankenhaus Feldkirch eingeliefert und notoperiert, wo sie kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag, wie die LPD-Vorarlberg in einer Aussendung schreibt.

Der tatverdächtige 47-jährige Mann hatte sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung eingesperrt. Dort wurde er nach erfolgter Türöffnung durch das EKO „Cobra“ ebenfalls mit schweren Stichverletzungen vorgefunden. Der Mann musste ebenfalls im Krankenhaus Feldkirch notoperiert werden – auch er erlag seinen schweren Verletzungen. Der Tat dürfte ein Beziehungsstreit vorausgegangen sein.

Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat die Ermittlungen übernommen.