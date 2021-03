Nackter Urlauber (49) in FKK-Zone verschwunden

Bisher wurden nur die Kleidung und das Fahrrad eines Vermissten gefunden.

Vorarlberg. Zuerst ­meldete eine Bayerin aus Lindenberg der deutschen Polizei die Abgängigkeit ihres ­Lebensgefährten (49). Aufgrund persönlicher Anknüpfungspunkte wurde die Suche auf die FKK-Zone in Hard am Bodensee ausgeweitet. Vor dem Gelände wurden schließlich Fahrrad und Kleidung des Gesuchten gefunden. Wasserrettung und Bergrettung mit Hunden, Feuerwehr, ein Polizeihelikopter und ein Boot sowie Polizei­hunde suchen die Gegend in der Fußacher Bucht seit Samstag ab. Bislang ohne Erfolg. Die Suche wird in den kommenden Tagen weitergeführt.