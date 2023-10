Ein 23-jähriger Obdachloser hatte dem Opfer ein Messer in den linken Unterschenken gerammt. Der Angreifer und zwei Frauen, die sich eingemischt hatten, wurden festgenommen.

Es ist nicht der erste Streit am Bahnhof in Dornbirn, der ausartete. Am Montagabend gegen 23 Uhr ging ein Obdachloser (23) auf einen 37-Jährigen Mann mit einem Messer los. Das Opfer wurde in den linken Unterschenkel gestochen. Das Motiv der Attacke war vorerst unklar.

Rabiate Frauen festgenommen

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, verhielt sich der Verletzte unkooperativ und ging von selbst in ein Krankenhaus. Der Täter wurde noch vor Ort festgenommen. In der Nähe konnte die Tatwaffe von einer Streife gefunden werden. Während die Polizei vor Ort war, fielen zudem zwei Frauen auf, welche mehrmals versuchten aggressiv die Amtshandlung zu stören. Auch die beiden rabiaten Damen wurden festgenommen, sie hatten, wie sich später herausstellte, Drogen dabei.

Laut Polizei kam es an dem Abend wiederholt zu Streitereien im Umfeld des Bahnhofs.