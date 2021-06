Wagner: Die Wahrheit hinter dem Grapsch-Märchen

Krone-TV-Lady Katia Wagner, die Fellner – offenbar frei erfunden – vorwirft, er hätte sie sexuell belästigt, kommt gehörig unter Druck: Zwei Er­klärungen erschüttern ihre Glaubwürdigkeit massiv.

Die Dame war im Frühjahr 2016 Stammkundin im Beauty-Salon von „Waxing-Lady“ Katia Wagner. Sie meldete sich freiwillig, um folgende Erklärung abzugeben: „Frau Wagner bot mir im Jahr 2016 ihre ‚Hilfe‘ in einem Gerichtsverfahren an, das ich mit dem Vater meines Kindes hatte. Sie bot mir an, eine Geschichte über den Vater meines Kindes zu erfinden und für mich als Zeugin vor Gericht auszusagen. Sie meinte, sie könne sehr gut lügen und habe das schon in einem Verfahren verwendet.“

»Sie meinte, sie könne sehr gut lügen …«

Diese Erklärung erschüttert die Glaubwürdigkeit von Krone-Lady Katia Wagner jetzt massiv. Genau wie in diesem Fall von 2016 hat die „Waxing-Lady“, die zur TV-Lady geworden ist, offenbar auch ihrer Krone-TV-Kollegin und Freundin Raphaela Scharf angeboten, ihr im Prozess gegen Wolfgang Fellner zu „helfen“ – und dafür eine „sexuelle Belästigung“ durch Po-Grapschen erfunden.

Sekretärin bestätigt: Es gab keinen Po-Grapscher

Katia Wagner behauptet, Fellner habe sie am 4. Mai 2015 in seinem Büro am Po begrapscht. Das wäre an und für sich schon absurd, weil Wagner mit Fellner damals intim befreundet und 20 Mal abendessen war.

Jetzt aber hat die Sekretärin von Wolfgang Fellner in einer Erklärung für das Gericht festgehalten: „Das Büro von Herrn Fellner ist mit Glaswänden … von allen Seiten einsehbar. Ich habe das Gespräch direkt vor der Glasscheibe beobachtet und mitgehört. Zu keinem Zeitpunkt war eine sexuelle Berührung, schon gar kein Grapschen am Po zu beobachten.“

Offenbar hat Katia Wagner den Po-Grapscher frei erfunden. Tatsächlich hat sie die „sexuelle Belästigung“ nie erwähnt – weder bei ihrer Kündigung, noch in der Klage danach.

Im Gegenteil: Zwei Jahre später – 2017 – nahm Katia Wagner von sich aus wieder Kontakt zu Wolfgang Fellner auf, sandte ihm über 100 Liebes-SMS mit Herzen, Küssen und Verliebt-Emojis, lud ihn zu zahllosen Diners ein – und schrieb ihm zum Geburtstag 2017, garniert mit einem riesigen Blumenstrauß: „Lieber, lieber Wolfgang, Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben und freue mich auf viele weitere Jahre mit Dir!“ Herzchen.

Sollte Wagner an Fellner Ibiza-Video verkaufen?

Ein Wiener Top-Journalist, der den Kriminalfall Ibiza-Videos recherchiert, glaubt: „Katia Wagner war im Jahr 2017 von ihrem Lebensgefährten Ramin M., dem Drahtzieher und Verkäufer der Ibiza-Videos, auf Wolfgang Fellner angesetzt. Um ihm die Ibiza-Videos für ÖSTERREICH zu verkaufen.“

Tatsächlich hatte Wagner dem ÖSTERREICH-­Herausgeber Fellner schon 2017 – offenbar zum Test – ein Protokoll von Straches Bodyguard und eine Haarprobe, die Straches Kokain-Konsum beweisen sollte, zum Kauf angeboten. Das Ibiza-Video war damals gerade in Arbeit.

Als Fellner das Angebot 2020 öffentlich machte, erfand Wagner aus „Rache“ die Belästigung und ging als „Grapsch-Opfer“ an die Öffentlichkeit. Die „Fake News“ des Jahres …