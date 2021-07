10.000 Jugendliche am Karlsplatz singen "F*** die Polizei"

Laut Veranstalter besuchten gestern 10.000 junge Menschen das Konzert des Wiener Rappers Yung Hurn am Karlsplatz.

Wien. Vor etwa einem Monat kam es am Karlsplatz zu Ausschreitungen als sich dort Jugendliche auf illegalen Raves trafen. Als die Polizei die Partys auflösen wollte, gab es Randale. Gestern feierten am selben Platz 10.000 junge Menschen ohne Zwischenfälle. Die Corona-Maßnahmen sind seit 1. Juli weitestgehend aufgehoben und so war die Feier-Stimmung beim Konzert des Wiener Rappers Young Hurn am Karlsplatz fast wie vor Covid-Zeiten.

10.000 Jugendliche singen "F*** die Polizei"

Als der Künstler zu seinem bekannten Lied "FDP" ("F*** die Polizei") ansetzte, sangen die 10.000 jungen Menschen lauthals mit. Ein Video der Szenen wurde auf Twitter geteilt:

Das Konzert bildete den Abschluss einer knapp zweiwöchigen Volkshilfe-Tour zur Abschaffung von Kinderarmut in Österreich. Als Special Guest unterstützte Hip Hop-Ikone Yung Hurn mit seinem Auftritt das Anliegen der Volkshilfe, der den Karlsplatz mit rund 10.000 jungen Menschen füllte.