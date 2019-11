15-Jährige mit geklautem Auto auf Diebestour

Zwei 15-jährige Serben krachten in der Nacht auf Halloween mit einem Audi am Lerchenfelder Gürtel (Ottakring) gegen mehrere geparkte Autos.

Flucht

Als sie danach flüchten wollten, wurden sie an der Kreuzung Hippgasse

Hasnerstraße von einem Zeugen angehalten. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der 15-Jährige den Audi mit einem Komplizen (18) in der vorangegangenen Nacht im Raum Graz gestohlen hatte.

Anzeigenflut

Auf dem Weg nach Wien soll das Duo, nachdem es in Peggau zwei Fahrräder mitgehen ließ, zudem an einer Raststation ohne zu zahlen getankt und Kennzeichen entwendet haben. In Wien angekommen, erbeuteten sie in einer Garage in Ottakring erneut Nummernschilder und plünderten zwei Kellerabteile in Hernals. Die Jugendlichen wurden mehrfach angezeigt.