15-Jähriger wollte zwei Polizisten überfahren

Gegen den 15-jährigen Dauer-Ausreißer wird jetzt sogar wegen Mordversuchs ermittelt.

Wien. Polizisten wollten am Sonntag in der Ausstellungsstraße am Praterstern (Leopoldstadt) den kindlich wirkenden Lenker eines BMW M340i kontrollieren.

Gehsteig. Doch statt stehen zu bleiben, gab der 15-Jährige Gas, überfuhr rote Ampeln und raste in Papas Auto mit 80 km/h über Gehsteige. Zudem versuchte der Teenager, der bereits 33 Mal von zu Hause ausgerissen war, einen Streifenwagen, der die Verfolgung aufnahm, abzudrängen und zu rammen.

Sprung. In der Walchstraße fuhr der Wiener auf Polizisten, die auf der Straße standen und ihn stoppen wollten, zu. „Zwei Beamte mussten sich mit einem Sprung auf die Seite retten“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Auch als zwei Cops mehrere Schüsse auf die Reifen des BMW abfeuerten, flüchtete der Bursche – mittlerweile teilweise nur noch auf den Felgen – weiter.

Schrottreif. Nach rund einer Stunde gab das Auto in der Eßlinger Hauptstraße den Geist auf. „Da der Lenker nicht aussteigen wollte, musste er herausgezogen werden“, so Eidenberger.

Der Bursch wurde festgenommen und unter anderem wegen Verdachts des versuchten Mordes angezeigt.