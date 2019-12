150 Fahrgäste aus U-Bahn evakuiert

Die Feuerwehr führte die Öffi-Fahrgäste zur nächstgelegenen Station.

Wien. Auf freier Strecke kam es Freitagmittag wegen eines defekten Stromabnehmers kurz vor der Station „Stadion“ zum Stillstand einer U-Bahn der Linie U2. Nach dem Stromausfall breitete sich plötzlich Rauch aus. Die Feuerwehr wurde alarmiert, die mit sechs Einsatzfahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten anrückte.

Notfall-Situation. In so einem Fall ist es dem Fahrer möglich, die Türen manuell zu öffnen. Die Passagiere werden dann gebeten, sich in den vorderen Bereich zu begeben. Dort begannen die Feuerwehrleute dann auch mit der Evakuierung des Zugs.

Rund 150 Passagiere (insgesamt passen 900 Personen in eine Hochflur-U-Bahn) wurden sicher in den Stationsbereich begleitet, verletzt wurde niemand.

Zweite U-Bahn-Panne innerhalb eines Monats

Die Wiener Linien transportierten den schadhaften Zug ab und brachten ihn in die Garage, wo er einer Reparatur unterzogen werden wird. Gegen 13 Uhr konnte der Betrieb auf der gesamten Strecke wieder aufgenommen werden.

Erst Mitte Dezember war es aufgrund von Schleifarbeiten zu einem Brand in der Station Karlsplatz gekommen, wobei mehrere Kabel beschädigt wurden. Daraufhin musste der Betrieb zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Schwedenplatz eingestellt werden. Die Wiener Linien konnten den Schaden innerhalb weniger Tage beheben, sodass das befürchtete Advent-Chaos ausblieb.

