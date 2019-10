150 Jahre ÖTB mit Klettereinladung

Wien. Von Wien aus war dem Österreichischen Touristenklub (ÖTK) die touristische Erschließung wichtig sowie die Bergwelt in ihrer Ursprünglichkeit zu erhalten. Anlässlich des 150.Geburtstags des zweitältesten und viertgrößten alpinen Verein Österreichs können Interessierte am Samstag ab 9 Uhr gratis in der größten Kletterindoorhalle klettern. Mitten in der City (Bäckerstraße 16) unter Anleitung von Profis können Sie Ihre ersten Gehversuche an künstlichen Felswänden erproben und auch neue Leute kennenlernen. Die Ausrüstung ist gratis. Insgesamt umfasst das Ausbildungsprogramm des ÖTK über 365 Kurse und Touren in 50 Freizeitsportarten.