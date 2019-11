160 statt 80 km/h: Raser auf Donauuferautobahn

Über das Feiertagswochenende wurde der Verkehr in der Stadt wieder verstärkt kontrolliert. Dabei fiel ein Autofahrer in Floridsdorf besonders auf. Er war mit 167 statt der erlaubten 80 km/h Richtung Strebersdorf unterwegs, berichtete die Polizei am Montag.

Es droht ihm hohe Geldstrafe

Der Lenker wurde nach dem Vorfall der sich bereits am Donnerstag zugetragen hat angezeigt. Ihm droht eine hohe Verwaltungsstrafe sowie der Verlust seiner Lenkberechtigung, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger.