17-Jähriger stiehlt Wiener-Linien-Bus & fährt nach Klosterneuburg

Am Montag bekam die Polizei Klosterneuburg einen Hinweis aufgrunddessen die Beamten einen Bus aufhielten. Die Entscheidung erwies sich als goldrichtig, denn hinter dem Steuer saß ein 17-Jähriger aus Wien, der in den Bus eingebrochen und ihn in der Hauptstadt auf einem Parkplatz gestohlen hatte.

Nicht das erste Mal

Der Jugendliche zeigte sich sofort geständig und erzählte außerdem, dass es nicht das erste Mal gewesen sei. Schon in den Tagen zuvor hat er Busse entwendet und fuhr mit ihnen in der Gegend herum. Das Motiv des Teenies ist ziemlich simpel. "Er hat einfach Spaß am Fahren eines Busses", erklärte Polizeisprecherin Michaela Rossmann gegenüber oe24.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Dr. Richard-Bus, der auch für die Wiener Linien unterwegs ist. Der 17-Jährige wurde auf freien Fuß wegen des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen angezeigt. Ob er einen normalen Führerschein besitzt, ist nicht klar. "Aber definitv keinen Bus-Führerschein", erklärt Rossmann.