Die Vienna International School bleibt Montag und Dienstag vorerst geschlossen.

In der Eliteschule „Vienna International School“ in Wien-Donaustadt fällt heute und morgen, Dienstag, der Unterricht aus. Die Privatschule teilte auf ihrer Website mit, dass eine Frau aus Niederösterreich und eine andere Person, bei denen eine Corona-Infektion bestätigt wurde, als externe Trainer für den Lehrkörper der Schule gearbeitet hätten.

Jene 17 Mitarbeiter der „VIS“, die mit diesen zwei Personen in letzter Zeit in Kontakt waren, wurden vorsorglich in Heim-­Quarantäne geschickt.

Schüler waren mit diesen beiden externen Trainern nicht in Berührung gekommen.

Die Verantwortlichen der Schule wollen sich mit den Gesundheitsbehörden beraten, wie es weitergeht. Am Dienstag wollen die Leitung und der Verwaltungsrat der „VIS“ darüber beraten, ob die Schulsperre wieder aufgehoben werden kann.

Der Ausfall von 17 Kollegen bringt natürlich Probleme. Das Lehrpersonal wird in den nächsten Tagen eine Online-Plattform nützen, um den weiteren Lehrbetrieb für die Schüler möglichst aufrechtzuerhalten.