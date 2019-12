20-Jähriger brach Polizisten bei Festnahme die Knochen

Ein Nigerianer (20) rastete völlig aus und ging auf die Polizei los. Er wurde festgenommen.

Wien. Die Wiener Polizei wurde am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Heinestraße in der Leopoldstadt auf den 20-Jährigen aufmerksam.

Als der Nigerianer die Beamten bemerkte, verhielt er sich derart verdächtig, dass er einer Kontrolle unterzogen wurde. Einen Ausweis wollte der Bursch nicht herzeigen, stattdessen ergriff er die Flucht. Er konnte aber nach wenigen Metern eingeholt und gestoppt werden. Doch der 20-Jährige leistete heftigen Widderstand und attackierte die Uniformierten. Bei der Auseinandersetzung brach sich ein Ermittler den Finger und erlitt mehrere Prellungen. Die Polizisten konnten den Angreifer schließlich überwältigen und festnehmen. Bei einer Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass gegen den Nigerianer ein Aufenthaltsverbot besteht.