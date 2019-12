220.000 Liter Dieselkraftstoff beschlagnahmt

In der vergangenen Woche wurden durch Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien Schwerpunktkontrollen bei speziellen Gefahrenguttransporten vom und zum Ölhafen Lobau durchgeführt.

Wien. Aufgrund von Ungereimtheiten in den Transportpapieren eines polnischen Sattelkraftfahrzeuges konnte festgestellt werden, dass Dieselkraftstoff von Polen nach Wien gebracht und hier zu einem Nichtmineralölprodukt umdeklariert wurde. Anschließend wurde der Kraftstoff in kleinere Behältnisse abgefüllt, in verschiedene EU-Länder transportiert und wieder als Dieselkraftstoff verkauft. Ziel dabei war es die vorgeschriebenen Abgaben und Steuern zu hintergehen.

© LPD-W

Gemeinsame Aktion

Die Landesverkehrsabteilung Wien konnte gemeinsam mit der österreichischen Zollbehörde sieben polnische Sattelkraftfahrzeuge mit insgesamt 220.000 Liter Dieselkraftstoff beschlagnahmen. Neben den gefahrengutrechtlichen Anzeigen werden auch ein Finanzstrafverfahren und weitere Verfahren aufgrund von Umweltverschmutzung und Wassergefährdung eingeleitet.