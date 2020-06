24-Jähriger sticht Opfer in der U3 nieder

Im Zuge eines Streits in einem Waggon der U-Bahn-Linie U3 bei der Station Neubaugasse hat ein 24-jähriger Mann einen 28-Jährigen am Donnerstag in der Nacht mit einem Messer attackiert. Der Grund für die Auseinandersetzung war laut Polizei noch unklar.

Der 28-jährige wollte seinen Kontrahenten bei der Station beim Aussteigen hindern, daraufhin attackierte dieser ihn mit einem Messer. "Das Opfer erlitt eine Stichverletzung in der Brust. Im Zuge der Intervention von Polizei und Rettungsdienst wurde der Mann mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen hospitalisiert", hieß es seitens der Polizei. Der Tatverdächtige stellte sich kurz darauf einschreitenden Beamten auf der Mariahilfer Straße.