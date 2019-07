25 Club-Besucher attackierten Polizei

Wien. Die drei Polizisten wurden am Sonntag gegen 4.30 Uhr auf einen Streit zwischen einem Mann und einer Serbin (21) am Rabensteig in der Innenstadt aufmerksam.

Die 21-Jährige beschimpfte dabei ihren Kontrahenten und schlug ihm ins Gesicht. Die Beamten wollten den Streit schlichten, doch die Serbin ließ sich nicht beruhigen und attackierte die Polizisten. Sie wurde festgenommen. Als ihre Beine fixiert werden sollten, trat sie einem Beamten gegen die Stirn. Er erlitt dadurch eine Schädelprellung.

Verletzt. Kurz darauf stürmten 20 bis 25 Rowdys aus einem Club heran und forderten, die Frau in Ruhe zu lassen. Ein Duo (25, 28) wollte ­einen der Polizisten in die Menge ziehen. Dabei wurde ein Funkgerät zerstört. Zwei Beamte wurden im Zuge des Gerangels im Bereich der Knie verletzt. Erst als die 14-köpfige Verstärkung eintraf, löste sich die Gruppe auf.

Zwei Festnahmen. Der 25- und der 28-Jährige wurden festgenommen. Der Ältere zerstörte dann die Innen­türe des Polizeiautos. Zudem wurden bei ihm auch Drogen entdeckt.