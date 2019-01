25-Jährige erstochen: Schwester-Mörder hatte Liebeskummer

Am Wiener Hauptbahnhof ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Das Opfer verstarb noch an Ort und Stelle. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden, hieß es seitens der Polizei. Die ermordete Frau und der mutmaßliche Täter sowie eine weitere beteiligte Frau sind Geschwister aus Nord-Spanien (mit äthiopischen Wurzeln).

Schwestern wollten Bruder aus Drogenszene retten

Die beiden Schwestern des mutmaßlichen Täters sind extra aus London angereist, um ihren Bruder zu treffen. Die beiden Frauen haben erfahren, dass er in die Drogenszene abgerutscht ist. Sie wollten ihn da rausholen - mit ihm sprechen und ihn retten. Auf Facebook erfuhren sie, wo sich ihr Bruder aufhielt. Als sie ihn am Hauptbahnhof antrafen, fackelte der 21-Jährige nicht lange und nahm seine 25-jährige Schwester in den Schwitzkasten und stach unzählige Male mit dem Küchenmesser zu. Die zweite Frau (33) musste die Bluttat schockiert mit ansehen.

Aus Liebeskummer untergetaucht Der Verdächtige arbeitete über die Gastro-Jobvermittlung Gronda (Anm.: Uber für Köche) in Vorarlberg, in der Schweiz und zuletzt in Achensee/Tirol. Er ist aus Liebeskummer von dort nach Wien abgehauen. In seinem letzten Internet-Posting vor sechs Tagen schreibt er über eine bisher unbekannte Freundin: "Ich habe sie geliebt wie eine Prinzessin, aber sie hat auf mich draufgehaut wie auf einen Nagel." Das 25-jährige Mordopfer erlag seinen Verletzungen in den Armen eines ÖBB-Securitys, der es in den letzten Minuten ihre Lebens betreue und beruhigte. Die Frau war extra aus London angereist, wo sie als Sales Advisor arbeitet, um den Bruder aus der Drogenszene zu retten. Der mutmaßliche Täter, der 21-jährige Spanier mit äthiopischen Wurzeln, war, wie berichtet, Koch u.a. in der Schweiz und in Österreich. Die Familie ist weit verstreut: Ein Teil wohnt in Graubünden (Schweiz), ein anderer in London, Wien und Spanien.

Das Opfer der tödlichen Messerattacke am Wiener Hauptbahnhof war eine 25-jährige Frau. Sie wurde von den Beamten schwer verletzt vorgefunden, berichtet Polizei-Sprecher Daniel Fürst gegenüber Radio Ö24. Die Polizisten leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein - doch leider blieben diese erfolglos. In der Nähe des Tatortes hielt sich ein Mann auf, der als dringend Tatverdächtiger festgenommen wurde. Bei dem an Ort und Stelle Festgenommenen handelt es sich um einen 21-jährigen Mann. Zwischen den beiden war es zu einem Streit gekommen, erläuterte Polizeisprecher Daniel Fürst gegenüber der APA am frühen Dienstagmorgen.

Messer-Mord

Die Polizei konnte die wahrscheinliche Tatwaffe - ein Messer - sicherstellen.

Tödliche Attacke: Weiterer Frauenmord in Wien

In welcher Beziehung der Mann und die Frau zueinander standen sowie die Hintergründe des Streits, waren zunächst noch unklar. Die Tat wurde in der Passage zwischen U-Bahn und Geschäftsbereich des Bahnhofes verübt. Spurensicherung und Gerichtsmedizin standen noch im Einsatz. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen.

Mutmaßlicher Täter wird einvernommen