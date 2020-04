25-Jähriger bespuckte Polizisten

Wieder Corona-Attacke: Polizisten wurden von einem Wahnsinnigen bespuckt.

Wien. Ein 25-Jähriger geriet am Donnerstag gegen 19.20 Uhr mit seiner Ex-Freundin (26) mitten auf der Straße vor einer Trafik in Wien-Meidling in Streit.

Die beiden wurden im Zuge der Auseinandersetzung so laut, dass Streifenbeamte auf sie aufmerksam wurden. Außerdem hielten sie den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von einem Meter nicht ein. Die Uniformierten versuchten daraufhin die Streithähne zu trennen. Doch der Wiener schlug und trat gegen die Polizisten und bedrohte sie mit einer Corona-Ansteckung. Danach hustete und spuckte er in Richtung der Beamten. Da sich das Ex-Pärchen nicht beruhigen wollte, wurde das Duo wegen aggressiven Verhaltens und Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen.

Negativ. Zudem hatte die 26-Jährige trotz Waffenverbotes ein Pfefferspray dabei und besaß darüber hinaus Drogen. Die beiden wurden nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz sowie diverser anderer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Laut Polizei wurde der Corona-Spucker auf das Virus getestet. Der erste Test fiel bei ihm negativ aus.