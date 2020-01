3.500 € Strafe für Pizza-Karton im Altpapier

Die Stadt Wien will härter gegen 'Müllsünder' vorgehen.

Wien. Falsche Müllenstorgung kann teuer werden. Dabei gibt es viele Regeln zum richtigen Wegwerfen, die nicht allen bekannt sind. Als Beispiel gehören leere Pizzakartons, genau wie verschmutzte Küchenrollen und Taschentücher, nicht in die Altpapier-Tonne, sondern in den Restmüll. Die Stadt Wien will trotzdem strenger gegen falsche Müllentsorgung vorgehen. Bereits jetzt kann es bei nachgewiesenen Vorsatz eine Strafe von bis zu 3.500 Euro Strafe geben. Nun will die Stadt die Zügel noch enger ziehen und bereits bei fahrlässigen Handeln, die Strafen verhängen.

Wer also Kartons, Flaschen oder andere Verpackungen falsch entsorgt, muss in Zukunft mit empfindlichen Strafen rechnen. Es reicht dabei erwischt zu werden. Die Höchststrafe soll bei "unbelehrbaren Wiederholungstätern" zur Anwendung kommen.

Eine neue Regel soll schon im nächsten Gemeinderat beschlossen werden.