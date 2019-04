3-Tage-Ringsperre wegen Vienna City Marathon

Wien. Am Sonntag um 9 Uhr fällt der Startschuss für 40.000 Läufer aus aller Welt. Bereits ab Freitag starten die ersten Sperren.

Straßensperren. Die Ringstraße zwischen Stadion- und Schottengasse ist von Freitag 20 Uhr bis Sonntag 20 Uhr gesperrt. Der Bereich wird für kleinere Laufbewerbe am Samstag von 16.30 bis ca. 19 Uhr ausgeweitet.

Am Sonntag steht die Stadt still: Die Reichsbrücke, Teile des Gürtels und der Linken Wienzeile sind bis Mittag nicht befahrbar. Betroffen ist auch der Öffi-Verkehr: 30 Straßenbahn- und Autobuslinien werden am Sonntag kurz geführt oder umgeleitet. Die gute Nachricht: Es herrschen Sonne und angenehme Temperaturen.