35-Jähriger versucht, Mann zu überfahren

Wien. In einem Tankstellenshop ist es zu einem Streit zwischen zwei Männer gekommen. Ein 35-Jähriger hat dabei mehrmals mit der Faust auf einen 27-Jährigen eingeschlagen. Als es dem Mann gelungen war, sich loszureißen und nach draußen zu laufen, verfolgte ihn der Beschuldigte, zückte ein Messer und versuchte damit auf ihn einzustechen.

Der 27-Jährige schaffte es erneut, sich Abstand zu dem 35-jährigen Angreifer zu verschaffen. Plötzlich stieg der Mann in sein Auto und fuhr mehrmals auf den 27-Jährigen zu. Dieser konnte sich abermals bis zum Eintreffen der Beamten in Sicherheit bringen. Der 35-jährige Beschuldigte wurde noch vor Ort von den Beamten festgenommen und zeigte sich zum Vorfall befragt nicht geständig. Der 27-Jährige klagte über Schmerzen im Brustbereich und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.