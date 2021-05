4 Festnahmen: Polizei sprengt wilde Corona-Partys

Das Ende des Lockdowns lässt das Partyvolk völlig auf Corona vergessen.

Wien. Der Donaukanal war am Samstag wieder für die ganz junge Party-Abteilung reserviert – Teenager und vor allem die Feierwütigen aus den Bundesländern, die ihr erstes Weekend nach Corona in Wien feiern wollten, zelebrierten eine ausgelassene Party, die die Polizei bis 4 Uhr früh auf Trab hielt.

Vier Festnahmen. Der Treppelweg selbst und die umliegenden Lokale am Schwedenplatz wurden ­regelrecht gestürmt. Nach der Sperrstunde am Schwedenplatz verlagerte sich das Geschehen massiv ans Donaukanalufer – Abstände und Masken hatten am Samstag wieder einmal ausgedient. Dafür kam es zu mehreren Schlägereien, als der Alkohol in Strömen floss – und zu vier Festnahmen.

Hotspot Karlsplatz. Zweiter großer Hotspot war der Karlsplatz, wo sich am Weekend vor allem die Raver-Szene der Stadt traf – auch hier stand die Polizei im Dauereinsatz bis in die frühen Morgenstunden.

Bilanz: 63 Verstöße. Die Bilanz der Polizei, die mit zusätzlichen Einheiten aus den Bezirken, der Spezialeinheit WEGA und der Diensthundestaffel zum Einsatz angerückt war: 36 Anzeigen und 27 Organmandate wegen Verstößen gegen das Covid-Maßnahmengesetz und – außerhalb der Covid-Einsätze – jene vier Festnahmen nach den Schlägereien am Schwedenplatz bis Sonntagfrüh.