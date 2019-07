42-Jähriger schoss mit Gewehr aus seiner Wohnung

Ein Zeuge verständigte Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Polizei, da ein unbekannter Mann in der Sobieskigasse in Wien-Alsergrund mit einem Gewehr auf sein Dach geschossen hatte.

Er gab an, am heutigen Tag bereits drei Mal gehört zu haben, wie die Geschosse auf seinem Dach eingeschlagen sind. Den Polizisten gelang es, die Wohnung des Schützen ausfindig zu machen.

Schütze leugnete zuerst alles

Auf den Sachverhalt angesprochen, leugnete der 42-jährige Österreicher seine Tat. Als er die Beamten in seine Wohnung bat, konnten sie eine am Fenster angelehnte registrierte Langwaffe vorfinden. Schlussendlich gestand der Mann und gab an, dass er lediglich zur Übung auf den Schornstein des gegenüberliegenden Hauses geschossen hatte.

Mehrere Waffen sichergestellt

Alle aufgefundenen Waffen wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgestellt.