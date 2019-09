43 Giftschlangen in Gepäck am Wiener Flughafen entdeckt

Schlangen-Alarm. Die Zollbeamten am Wiener Flughafen machten einen nicht alltäglichen Fund: Sie entdeckten bei einem Auslandsösterreicher 43 Giftschlangen und 45 Reptilien im Gepäck. Der Reisende kam am Sonntag aus Manila über Doha nach Wien. Beim Röntgen des Gepäcks schöpften die Zöllner bereits den Verdacht, dass lebende Tiere in den Koffern seien.

Der Auslandsösterreicher, der auf den Philippinen lebt, wollte die Tiere offenbar auf einer Reptilien-Messe in Deutschland weiterverkaufen.

Nachdem sich herausstellte, dass sich auch Gift-Schlangen darunter befinden, mussten Experten des Tiergarten Schönbrunns hinzugezogen werden, wie "orf" berichtet. Die Fachleute entdeckten zwei Samar-Kobras und 18 Bindenwarane, die dem Artenschutz unterliegen, sowie weitere nicht artengeschützte Giftschlangen und Geckos – darunter eine Korallenschlange, Bambusvipern, braune Philippinennattern und Mangroven-Nachtbaumnattern.