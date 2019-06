43-Jährigen getötet und in Müllcontainer geworfen - Täter geständig

Ein 28 Jahre alter Mann soll vergangenen Montag in einer Wohnung in der Nähe der Thaliastraße in Wien-Ottakring einen 43-Jährigen getötet haben. Der Verdächtige wurde am Samstag ausgeforscht. Der Ungar befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in fremdenrechtlichem Gewahrsam in einem Polizeianhaltezentrum. Er ist geständig und gab an, dass er die Leiche in einem Müllcontainer abgelegt hatte. Sie wurde nicht mehr gefunden.

Eifersucht als mögliches Motiv