48-Jähriger attackierte Eltern mit Messer

Ein 48-Jähriger griff am Mittwoch seine 71-jährige Mutter und seinen 73-jährigen Vater in deren Wohnung in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten an: Er attackierte sie mit einem Messer und verletzte sie schwer. Ein Zeuge hörte die die Hilfeschreie und verständigte die Polizei.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen den Tatverdächtigen fest. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.

Anzeige wegen Mordverdachts

Der Tatverdächtige wurde wegen Mordverdachts angezeigt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.